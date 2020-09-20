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خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بكورونا

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بسنت فاروق 2020-09-20 09:18 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 92 ألفا و605 حالات إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى خمسة ملايين و400 ألف و619 حالة. 

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 86 ألفا و752 حالة، وذلك عقب تسجيل 1133 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 

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