طفرة غير مسبوقة.. مستشار بحرينى: نحن كـ خليجيين نفخر بإنجازات الرئيس السيسي

أشاد قائد الفريق القطبي البحريني المستشار فرج عبد الوهاب القاسمي، بالجهود المصرية الحثيثة والتطورات المتلاحقة على مستوى المشروعات التى تتحقق على أرض مصر يوما تلو الأخر.
وأوضح "القاسمي"، فى تصريحات خــاصة لـ "دوت الخليج"، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على مستوي كافة القطاعات فالإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسي خلال 6 سنوات غيرت واجهة مصر ، فضلًا عن حالة الأمن والإستقرار التى ساهمت فى عودة السياحة بشكل كبير، والجهود التى تبذل فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .
وأضاف "المستشار البحرينى"، مصر كانت ولا تزال أم العرب ونحن جميعا فى الخليج والوطن العربي نفخر بالإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاخ السيسى فقوة العرب من قوة مصر، وكـ بحرنيين علاقتنا مع مصر قيادة وحكومة وشعبا علاقة وثيقة متجذرة.
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