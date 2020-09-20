طرد مالك شقة رجلا كان يسكن فيها، ومعه 110 قطط، الأمر الذي دفع جمعيات الحيوان في إسبانيا إلى التحرك على نحو عاجل لإنقاذ هذه الحيوان الأليف.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، الأحد، أن الحادثة وقعت في منطقة فالنسيا الساحلية، السبت. وأفاد مأوى الحيوانات "سباما سافور" في بلدة غانديا الساحلية بأنه كان يقدّر عدد القطط بـ96 ولكن تبيّن له أن عددها 110.
وقال المأوى إنه بحاجة إلى مساعدة لإيوائها "أقلّه حتى يتم تلقيحها أو تعقيمها". وأضافت الجمعية أن القطط تشرّدت بعدما طُرِدَت مع صاحبها من شقة تبلغ مساحتها 100 متر مربّع في البلدة.
وقالت سالفادورا تورماس، وهي عضو في الجمعية: "يبدو أن المالك أحضر قطّين قبل ثلاث سنوات" وزاد عدد الهررة تباعاً بفعل توالدها.
وأشارت "سباما سافور" إلى أن مساحة مأواها لا تكفي لاستيعاب هذا العدد من القطط، خاصة أنه يضمّ أصلاً 200 هرّ.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "طرد جماعي" لعشرات القطط.. وتحرك عاجل لجمعيات الحيوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.