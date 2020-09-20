الارشيف / أخبار عالمية

رئيس كولومبيا يصف مادورو بـ مجرم حرب ويدعو لمحاكمته

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-20 10:35 0 تبليغ

Advertisements
دعا الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، لمحاكمة نظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو، واصفًا إياه بأنه "مجرم حرب"، وذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.

وجاءت تصريحات دوكى خلال جولة يجريها بومبيو فى أمريكا اللاتينية، تستمر 3 أيام لزيادة الضغوط على نظام الزعيم الاشتراكى للتخلى عن السلطة.

وقال دوكى، الحليف الرئيسى لواشنطن فى المنطقة، إن تقريرًا للأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع أظهر أن "هذا نظام مادورو يقف خلف انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وأن رئيس هذه الديكتاتورية مجرم حرب والأسرة الدولية يجب أن تضع حدًا لهذا الوضع".

وتابع خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد فى قصر كاسا دى نارينو فى بوجوتا، إن "نيكولاس مادورو مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية، وكذلك الحلقة القريبة منه".

وكان محققون للأمم المتحدة أكدوا يوم الأربعاء الماضى، أن مادورو وأعضاء فى حكومته يقفون وراء "جرائم محتملة ضد الإنسانية" فى بلدهم الذى تمزقه أزمة سياسية واقتصادية، مشيرين إلى استخدام منهجى للتعذيب واغتيالات.

وقال فريق المحققين فى أول تقرير له، إنه و"جد أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية"، فيما رفضت كراكاس التقرير الأممى، ووصفته بأنه "ملىء بالأكاذيب".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس كولومبيا يصف مادورو بـ مجرم حرب ويدعو لمحاكمته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا