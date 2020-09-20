الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران؛ مؤكدا أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في بيان له: "ليس بإمكان واشنطن إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران"، مرجعا السبب إلى "إنهاء الولايات المتحدة المشاركة بالاتفاق النووي".

ودعا بوريل الجميع إلى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد التوترات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن العقوبات المفروضة على إيران مجددا دخلت حيز التنفيذ، محذرة من عواقب ستطال من يخالف تلك العقوبات أو يحاول اختراقها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جميع العقوبات الأمريكية على إيران عادت تقريبا، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد.

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وردا على ذلك، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بأنه عمل استعراضي ومسرحية هزلية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها، مضيفا أن رسالة طهران إلى واشنطن هي أن تعود إلى المجتمع الدولي وتعمل بواجباتها.

وأكد زادة أن المجتمع الدولي سيرحب بواشنطن إذا تخلت عن الغطرسة والعنجهية، موضحا أن أعضاء الاتفاق النووي، ومن بينهم الصين وروسيا، ردوا بشكل واضح على التحركات الأمريكية، داعيا الإدارة الأمريكية إلى احترام القوانين الدولية والالتزام بها، ووقف خرق القرارات الدولية، وتعويض إيران.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بشأن إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة.