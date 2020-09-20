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تحرك سوري ضد ترامب بعد اعترافه بمحاولة قتل بشار الأسد

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قال نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، إن مجلس النقابة يدرس فكرة إقامة دعوى على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن نيته اغتيال الرئيس بشار الأسد.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف فارس في تصريحات صحفية، أنه "في حال تمت موافقة المجلس على هذه الفكرة سيتم عرضها على المؤتمر العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين".

وأكد أن النقابة "لن تقوم بعمل لمجرد الاستعراض، بل لتحقيق فائدة، ولو تسجيل موقف"، مضيفا أنه في "حال توصلنا لقناعة برفع الدعوى، سيتم الطلب من مجموعة من المحامين المتميزين لتجهيز الفكرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف الأسبوع الماضي، عن وجود خطة في عام 2017، لاستهداف الرئيس السوري بشار الأسد.

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وأوضح ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس عارض خطة استهداف الأسد عام 2017.

فيما رد مصدر من وزارة الخارجية السورية على تلك التصريحات قائلا إنها تؤكد أن الإدارة الأمريكية تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها.

وأضاف أن تصريحات ترامب تبين أيضا بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم.

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