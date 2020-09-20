"الصحة العالمية": تعامل روسيا مع كورونا ساهم في الحد من تفشي الوباء

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أنه لا توجد مؤشرات تستدعي فرض قيود جديدة في البلاد.

وأشارت ميليتا فوينوفيتش، إلى أن تعامل السلطات الروسية مع أزمة كورونا ساهم في الحد من تفشي الفيروس، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وفي مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا"، قالت فوينوفيتش، إن القيود التي يتم فرضها عادة بسبب تفشي الوباء، هي وسيلة لإبطاء انتقال الفيروس وتوفير الوقت، إذا لزم الأمر، حتى تتمكن الدولة من فحص الحالات المشبوهة وعزلها ومعالجة الحالات المؤكدة.

وأضافت أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن تكون استراتيجية الدولة لاحتواء انتشار عدوى فيروس كورونا "قائمة على أسس علمية ومقبولة ثقافيا واجتماعيا للناس".

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وأكدت فوينوفيتش، أن ارتفاع وانخفاض أعداد الإصابات مرتبط بالإجراءات التي تتخذها السلطات، مؤكدة أن "احتواء الوباء مسؤولية المواطنين، وليس الحكومة فقط".

وسجلت روسيا منذ بدء تفشي الوباء مليون و103399 إصابة، و19418 حالة وفاة حتى الآن.

ويعتبر معدل الوفيات في روسيا منخفضا مقارنة بباقي البلدان التي سجلت إصابات تفوق المليون.