أخبار اليمن : خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على 4 محافظات

خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على 4 محافظات
واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، فيما شن الطيران 25 غارة على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 96 خرقاً بينها تحليق ست طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والمنظر ومدينة الحديدة وكيلو 16، و16 خرقاً بقصف مدفعي و74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على سوق الثلوث بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وأشار المصدر إلى أن الطيران شن 16 غارة على مديرية رحبة وثلاث غارات على مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على مديرية صرواح استهدفت إحداهما منزل مواطن.
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