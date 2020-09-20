وزير الصحة البريطانى : وصلنا إلى نقطة حاسمة فى مواجهة كورونا





قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الأحد، إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة فى مواجهتها أمام فيروس كورونا المستجد، محذرًا من أن الحكومة ستضطر لفرض المزيد من القيود فى مواجهة انتشار الفيروس إذا لم يتبع المواطنون القواعد الحكومية.

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