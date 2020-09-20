مفاجأة.. كيف خسر ترامب 100 مليون دولار رغم توليه رئاسة أمريكا؟

كشف تقرير جديد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر ما يقدر بنحو 100 مليون دولار في اثنين من فنادقه المهمة خلال فترة وجوده في المكتب البيضاوي، بالبيت الأبيض، منذ يناير 2017 وحتى الآن، وفق ماذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قبل أن يؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسًا لأمريكا خلال تنصيبه الرئاسي لعام 2017، كان مواطن نيويورك رجل أعمال معروفا، وأحد أبرز الرجال في صناعة العقارات.

وخلال سنوات طويلة، جمع ترامب عقارات في جميع أنحاء العالم، ولكن اثنين من أكثر العقارات شهرة له وهما: ترامب ناشيونال دورال ميامي وفندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، تكبدا خسائر كبيرة.

وقال دان ألكساندر، كبير المحررين في مجلة فوربس، إن هذين العقارين قد خسرا بالفعل مبلغًا كبيرًا من المال خلال السنوات الأربع الماضية.

وذكرت مجلة "فوربس" أنه بناءً على النتائج التي توصلت إليها، جاء ما لا يقل عن 25 في المائة من الإيرادات التي حصل عليها فندق ترامب الدولي من مانحين سياسيين في ذلك العام.

ولكن في 24 يوليو، بعد حوالي ثلاث سنوات من فوز ترامب في الانتخابات، حددت مجلة "فوربس" العقار بقيمة 168 مليون دولار - أقل بمليوني دولار من الرهن العقاري الذي حصل عليه ترامب والبالغ 170 مليون دولار.

ومع تخصيص 30 مليون دولار على الأقل للتجديدات، تشير الأرقام إلى خسارة كبيرة منيت بها عائلة ترامب.



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في جنوب فلوريدا، عانى ترامب ناشيونال دورال ميامي من وضع مماثل لخسارة الأموال.

وذكرت مجلة "فوربس" أن ترامب ناشيونال دورال ميامي، وهو منتجع وملعب جولف، تبلغ قيمته 153 مليون دولار قبل احتساب الديو، عليه قروض عقارية بقيمة 125 مليون دولار.



وبحسب ما ورد، أشار موظفو منظمة ترامب إلى أن التعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها خلال حملته لعام 2016 لعبت دورًا في ذلك، وفي عزوف الكثيرين عن الذهاب لفنادقه.

وأفادت المصادر أن فندق دورال خسر 100 ألف ليلة من الغرف المحجوزة بعد انتخابات عام 2016، حسبما أفادت مصادر "فوربس".



وتراجعت الإيرادات إلى 75.4 مليون دولار في عام 2017، في حين انخفضت الأرباح بنسبة 66 في المائة لتصل إلى 4.3 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات دورال بشكل طفيف إلى 76 مليون دولار في عام 2018، بينما ارتفعت إلى 77 مليون دولار في عام 2019.