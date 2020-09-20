نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية أمنية للجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، عملية أمنية تستند على معلومات استخبارية" ضد الارهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية الفبلية.
وتعد منطقة وزيرستان الشمالية، مخبأ للمسلحين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة وشبكة حقاني الافغانية ذات الصلة بحركة طالبان.
وتمكن الجيش الباكستاني، من طرد المسلحين المتطرفيين من مخابئهم في الجبال بالقرب من الحدود الأفغانية من خلال سلسلة من العمليات منذ عام 2014.
وبدأ المسلحون في تجميع أنفسهم مجددا في المنطقة من قواعدهم في أفغانستان، كما تم رصد ارتفاع في الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عملية أمنية للجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.