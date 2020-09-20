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تسجيل أكثر من ألف إصابة بكورونا في المجر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل أكثر من ألف إصابة بكورونا في المجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في المجر، اليوم الأحد، للمرة الأولة أكثر من ألف حالة إصابة بفيروس المستجد في 24 ساعة.

 

ورصدت السلطات الصحية المجرية، ألف و70 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما كان العدد الاقصى من الإصابات الذي سجلته المجر في يوم 210 حالات.

 

ووفقًا للصحة المجرية، ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في المجر إلى 17 ألفا و900 حالة، فيما تقدر حالات الوفاة بـ683 حالة.

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ومازال 404 آشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات.

 

ومن المقرر أن تبدأ المجر غداً الاثنين في تطبيق إجراءات صارمة مثل ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمتاجر ودور السينما والمسارح والمساحات الاجتماعية والصحية ومكاتب خدمة العملاء، كما ستغلق الحانات والمطاعم أبوابها الساعة 23.00.

 

وكانت المجر، تعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اغلقت حدودها أمام الأجانب كإجراء احترازي إزاء موجة ثانية من تفشي الوباء.

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