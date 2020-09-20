مدرب ليفربول يلخص سر تألق صلاح في "أمرين"

أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بأداء نجم الفريق المصري محمد صلاح، معتبرا أن هناك عاملين أساسيين وراء تألقه ووصوله إلى العالمية.

وتألق محمد صلاح في مباراة فريقه الأخيرة في انطلاقة الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد، بإحرازه 3 أهداف واقتناص فوزا لفريقه (4-3).

ومنذ انضمامه للريدز، أحرز اللاعب المصري 97 هدفا في 154 مباراة، 44 هدفا منهم تم تسجيلهم في الموسم الأول له مع الفريق (2017-2018).

ولدى سؤاله عن السبب وراء حفاظ صلاح على مستواه الممتاز في الملعب، قال المدرب الألماني يورغن كلوب، إن "الاحترافية والإصرار" هما السبب.

Advertisements

وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، إنه يستحق التقدير على ذلك.. الكثير من الأشياء التي نقوم بها (كفريق) تساعده على أن يكون اللاعب الذي يمكنه أن يكون (أي في أفضل صورة)، لكن بصرف النظر عن ذلك، يجب أن تكون لديك شخصية معينة فقط لتستثمر الكثير".

وتابع: "لقد سجل حوالي 40 هدفا في موسمه الأول، وسيقول عدد قليل من اللاعبين (إن هذا أمر رائع.. والآن دعونا نفكر في أشياء أخرى وكيف يمكننا جعل الحياة أكثر جمالا، بعيدا عن الملعب).. الجانب الآخر من الحياة. وهو (صلاح) عكس ذلك تماما"، حسب ما ذكر موقع النادي الإنجليزي.

وشدد كلوب على أن صلاح "ظل جشعا ومصرا" على تحقيق المزيد، واستطرد موضحا: "معدل عمله بين المباريات استثنائي، إنه محترف للغاية وهذه هي الحقيقة".

واعتبر المدرب الألماني أنه إذا أراد أحد أن "يكتب كتابا عن كيفية البقاء ناجحا، فإن التدريبات التي يقوم بها والتي نقوم بها بين المباريات، تمثل مفتاحا مهما".