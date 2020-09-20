أنقرة تعترف باعتقال 20 ألف جندى وضابط تركى

ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، اليوم الأحد، كشفت وزارة الدفاع التركية، مؤخرًا، عن فصل 15 ألفا و583 جنديًا وضابطاً من الجيش، بينما ما تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 آخرين، ليصل عدد الجنود والضباط المعتقلين من القوات البرية والجوية والبحرية لما يقرب من 20 ألفاً.

وتشير "أحوال" إلى أن السلطات التركية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، تشن حملة ممنهجة ضد صفوف الجيش التركى لم تتوقف منذ 4 سنوات حتى الآن، لافتة إلى اعتقال 94 شخصًا فى إسطنبول من إجمالى 131 خلال مداهمات للشرطة التركية فى الأسبوع الماضى، فى حين تمّ القبض على 21 شخصًا فى إقليم إزمير المطلة على بحر إيجه.

كما نفذت الشرطة التركية مداهمات فى 34 إقليمًا يوم الأربعاء الماضى، بعد إصدار أوامر اعتقال بحق 132 مشتبهاً به وهم 82 جندياً فى الخدمة و50 آخرين إما من العسكريين المتقاعدين أو من الذين تم طردهم من الخدمة بالقوات المسلحة.

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وتقول إنه يقود حركة للتغلغل فى أجهزة الدولة والجيش.