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اعتقال منشق كورى حاول العودة إلى كوريا الشمالية

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عبير العدوى 2020-09-20 14:10 0 تبليغ

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 ووفقًا لما ذكرته شبكة "كيه.بى.إس.وورلد" الإذاعية فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، قالت الشرطة الكورية إن  "الرجل، وهو فى الثلاثينات من عمره، تم ضبطه وهو يدخل وحدة عسكرية فى منطقة (شيورون) بإقليم جانجون، حوالى الساعة التاسعة صباح الخميس الماضى، فى محاولة للعبور إلى كوريا الشمالية".

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل كان بحوزته هواتف محمولة وآلة قطع، عندما تم اعتقاله.

وذكرت الشرطة أن الرجل انشق عن بلاده، وانضم إلى كوريا الجنوبية فى عام 2018، وكان يعيش فى العاصمة سول.

وتجرى سلطات كوريا الجنوبية تحقيقات لمعرفة السبب، والطريقة التى حاول بها العودة إلى كوريا الشمالية.

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