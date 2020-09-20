الصحة العالمية تقر بروتوكول التجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة الخبراء التى شكلتها بالتعاون مع المركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقى للشؤون الاجتماعية، أقرت بروتوكول المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى ميثاق واختصاصات لإنشاء مجلس مراقبة البيانات والسلامة للتجارب السريرية للطب العشبي.
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