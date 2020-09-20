وفي هذا السياق، قدَّم السفير السوداني الجديد لدى واشنطن نور الدين ساتي، أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقطاع دام 23 عامًا بين البلدين.
قالت وسائل إعلام سودانية ، بأن "ساتي" قدم أوراق الاعتماد إلى ترامب سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة.
وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، قد أعرب عن سعادته وامتنانه لهذا التعيين، مؤكدة على أنها تطلع لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
أعرب ساتي عن تفاؤله إزاء الفترة القادمة في العلاقات بين الدولتين وسعيه إلى تعزيز التعاون بين واشنطن والخرطوم في كافة المجالات، لاسيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وكان السودان يعاني من العقوبات الأمريكية في وقت حكم البشير، منذ التسعينيات من القرن الماضي، بعد تورطه في إيواء جماعات وأشخاص مثل بن لادن.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صفحة جديدة.. اعتماد أوراق أول سفير سوداني في أمريكا بعد 23 عاماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.