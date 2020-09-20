مجددا .. إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ ألمانية

كما أكدت بيانات اتحاد تشغيل سفن "سى ووتش"، اليوم الأحد، أن المفتشين الإيطاليين يتهمون سفينة "سى ووتش 4" بأن إنقاذ البشر لا يتوافق مع تسجيل السفينة.

وقال فيليب هان، قائد عمليات على سفينة "سى ووتش 4"، في بيان لاتحاد "معًا من أجل الإنقاذ United4Rescue"، الذى يشارك فى تشغيل السفينة المحتجزة، اليوم الأحد: " تُظهر التفسيرات البالية مجددًا أن الأمر لا يتعلق بفحص سلامة السفن، بل يتعلق بمنع مقصود لإتمام إنقاذ بحرى مدنى فى وسط البحر الأبيض المتوسط".

وبحسب البيان، أكدت السلطات الألمانية لمنظمة "سى ووتش"، أن السفينة تستوفى جميع مواصفات السلامة. وقال بيان United4Rescue، إنها المرة الخامسة التى يتم احتجاز سفينة إغاثة مدنية بها.

وكانت سفينة الإغاثة "سى ووتش 3" تعرضت للاحتجاز 6 أشهر تقريبًا خلال العام الماضى. كما كانت سفينة الإغاثة "سى ووتش 4" فى عملية إغاثة حديثًا فى البحر المتوسط، ثم أتم الطاقم حجرًا صحيًا لمدة أسبوعين أمام ميناء باليرمو.