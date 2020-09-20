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السفير الألماني بليبيا يرحب بإعلان السراج رغبته في الاستقالة

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شدد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم الأحد، على الالتزام ببنود مؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، أشاد السفير الألماني بإعلان رئيس الحكومة الليبة، فائز السراج، عن رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكلها  لجنة الحوار.

جاء ذلك خلال استقبال السراج للسفير الألماني، اليوم الأحد، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج.

ودعا أوفتشا، جميع الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

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واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية  "أمنية واقتصادية وسياسية" تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وفي وقت ساق اليوم، بحث السفير الألماني مع خالد المشري، المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وتطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد.

كما بحث الجانبان «فرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور ألمانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام»، حسب نص البيان.

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