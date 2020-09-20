لأول مرة منذ أشهر.. السعودية تسجل أقل من 500 إصابة يومية بـ كورونا

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مسجلة أقل من 500 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لأول مرة منذ أشهر. وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة . وقالت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 1009 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 310439 حالة. Advertisements فيما أشارت وزارة الصحة تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن الحالات النشطة انخفضت نسبتها إلى 75% حيث بلغ عددها 14830 والحالات الحرجة 1138 حالة وأكدت الصحة السعودية على أن جميع المؤشرات المتعلقة بوضع كورونا "إيجابية".

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