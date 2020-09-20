الرئيس العراقي: تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، أن تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلن مكتب رئيس الجمهورية، أن "صالح استقبل في قصر بغداد، عددا من ضباط الفريق الأمني الذي ألقى القبض على مرتكب الجريمة التي عرفت بـ"جريمة المنصور"، بحق أسرة كاملة من ثلاثة أفراد".

بحسب البيان، أشاد صالح بـ "سرعة استجابة القوات الأمنية والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات الجريمة وملاحقة مرتكبيها وصولًا لإلقاء القبض على الجاني".

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وتابع صالح قائلا أن "ما حصل جريمة مروعة هزت الرأي العام، وكان لا بد من الاقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عبرة لمن تُسوّل له نفسه القيام بجرائم".

وشدد الرئيس العراقي على "أهمية دور القوات الأمنية في فرض النظام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين"، مؤكدًا "دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية في الكشف عن المتورطين بممارسة اعمال إجرامية من قتل واختطاف وغيرها من الجرائم، تهدف لتهديد السلم والامن والمجتمعي".

وأضاف أن "تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة".