بإغلاق محطات المترو.. حكومة لوكاشينكو تستعد لمظاهرات الأحد

منذ فوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالحكم في دورة جديدة، والاحتجاجات تتواصل في البلاد مطالبة إياه بالرحيل.

وفق ماذكرت وسائل إعلام روسية، فقد رفعت السلطات حالة الاستعداد قبل مظاهرات محتملة اليوم.

وأغلقت إدارة مترو الأنفاق في العاصمة البيلاروسية مينسك، الأحد، ست محطات وسط المدينة في الأماكن التي تخطط المعارضة لإجراء احتجاجات بها.

وأشارت إدارة المترو، في بيان، أن إغلاق المحطات جرى حرصا على سلامة الركاب، مقدمة الاعتذارات للمواطنين على "مضايقات مؤقتة".

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أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن 430 شخصا تم توقيفهم أثناء احتجاجات يوم السبت عبر البلاد، 415 منهم في مينسك. وأشارت الوزارة إلى أن 385 موقوفا قد تم الإفراج عنه.

وشهدت مينسك، يوم السبت، "مسيرة النساء" الاحتجاجية، تخللتها حملة توقيفات واسعة في صفوف المشاركات فيها.

وبدأت الاحتجاجات في بيلاروس بعد إعلان السلطات، في 9 أغسطس، عن فوز ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتولى رئاسة بيلاروس منذ العام 1994، بالانتخابات الرئاسية الأخيرة مع حصوله على أكثر من 80% من الأصوات.

ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الاقتراع، متهمة السلطات بتزويرها.