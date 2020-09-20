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تونس تسجل 17 وفاة و625 إصابة جديدة بكورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس تسجل 17 وفاة و625 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، 17 حالة وفاة جراء بجانب 625 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية تشهدها تونس منذ بداية تفشي الوباء.

 

وبحسب وزارة الصحة التونسية، بلغ إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي 9736 بالإضافة إلى 155 حالة وفاة.

 

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و يرقد في مستشفيات تونس 170 مصابا بالفيروس مقابل 55 حالة في غرف الانعاش و18 مريضا يخضع لجهاز التنفس الاصطناعي.

 

وكانت تونس، تشهد زيادة متسارعة يوما بعد يوم لعدد الإصابات في ظل مخاوف من تخطي طاقة استيعاب المستشفيات العمومية لأعداد المرضى.

 

 

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