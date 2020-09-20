أمريكا: 1600 شخص تعرضوا لخطر عدوى كورونا خلال سفرهم الجوى

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن مراكز السيطرة على الأمراض توصلت إلى هذه النتيجة، بعدما حققت فى 1600 شخص تعرضوا لخطر العدوى خلال سفرهم الجوى.

وأعلنت المراكز، أنها لم تتمكن من تأكيد حالة انتقال للعدوى على متن طائرة، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المسافرين أصيبوا بالمرض فى وقت لاحق.

يذكر أن فيروس كورونا، أودى بحياة ما لا يقل عن 953 ألفًا و25 شخصًا فى العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية فى الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر الماضى.