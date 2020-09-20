وجهت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي طلبا الى وزارة الصحة في البلاد بضرورة تخفيض الحجر الصحي إلى 7 أيام بدلا من 14 يوما.
وشددت في المنشور الذي أرسلته الي وزارة الصحة الكويتية وحصل صدي البلد علي نسخة منه، علي ضرورة التزام كل القادمين الي الكويت بكافة الإجراءات الصحية اللازمة ولاسيما فحص " بي سي آر".
وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن المقترح الذي تقدمت الي وزارة الصحة يأتي لتقليل الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران في البلاد وكذلك لإعادة الدورة الاقتصادية في الكويت نحو الطريق السليم.
وأشارت الإدارة العامة للطيران المدني الي ان دول المنطقة تقوم بإلغاء او تقليل فترات الحجر في حال وجود شهادة " بي سي آر".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقترح كويتي جديد بشأن القادمين إليها.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.