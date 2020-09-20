قبرص تدعو الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا

دعا وزير الدفاع القبرصي، خارالامبوس بيتريديس، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا على خلفية تصرفاتها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال بيتريديس، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد: "لا ينبغي بأي حال من الأحوال التقليل من شأن الوضع الراهن في شرق البحر الأبيض المتوسط نتيجة للعدوان التركي، وفي هذا الصدد يجب على الاتحاد الأوروبي تحويل تعبيره عن التضامن إلى عمل حاسم".
وشدد بيتريديس على أنه ينبغي "إيلاء الاهتمام الواجب للوضع واتخاذ إجراءات حاسمة فورية"، من أجل توجيه رسالة قوية إلى تركيا مفادها أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال موحدًا في التعامل مع التصرفات التركية غير القانونية".
وتشهد منطقة شرق المتوسط في الأشهر الماضية توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".
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