تركيا.. أردوغان يصدر أوامر باعتقال 90 ضابطا سابقا

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أوامر باعتقال أكثر 94 عسكريا تركيًا سابقًا تحت مزاعم الانتماء إلى شبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة انقلاب يوليو عام 2016.
ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن مصادر قضائية قولها: "أوامر الاعتقال شملت قادة سابقين في الجيش وملازمين وضباط صف ورقباء".
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 وليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل ألفين و138 عسكريًا من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب يوليو.
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