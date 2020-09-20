الأمير تركي الفيصل: إسرائيل يجب أن تستجيب للمبادرات العربية الداعية للسلام

قال رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إنه يجب على إسرائيل أن تستجيب للمبادرات العربية الداعية للسلام.
وأضاف "الفيصل"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، "قرار الإمارات بتوقيع معاهدة السلام ينبع من مبدأ سيادي".
وتابع "وقف ضم إسرائيل لأراض في الضفة يفتح المجال للعودة إلى المباحثات بين الفلسيطينيين وإسرائيل".
وأكد الأمير الفيصل على أن إصلاح البيت الفلسطيني هو الأساس لحل القضية الفلسطينية.
يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل.
وأفادت في بيان مشترك نشرته "وام" في حينه بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.
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