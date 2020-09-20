واشنطن تقترح على موسكو تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية

صرح مارشال بيلينجسلي، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من الأسلحة، اليوم الأحد، بأن واشنطن تعرض على موسكو تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" لأقل من خمس سنوات من أجل صياغة وثيقة جديدة متعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي لصحيفة كوميرسانت الروسية اليوم "لقد اقترحنا فترة زمنية أقصر من اقتراح روسيا بتمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات"

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وأضاف: لا يمكننا أن نرفع قدمنا ​​عن الدواسة، كما يقولون، لذلك نحتاج إلى الشروع في صياغة الاتفاقية التالية؛ لهذا السبب نحن نفكر في فترة زمنية أقصر

وأشار إلى أن مدة هذه الفترة ستعتمد على مرونة موقف الحكومة الروسية من الأمر.