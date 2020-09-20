كورونا قد يحتل خلايا الدماغ ويدمرها

نيويورك ـ وكالات: كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا يمكنه احتلال خلايا الدماغ وتدميرها باستخدام الآلية الداخلية للخلايا لنسخ نفسها. تقدم الدراسة التي نشرت في مجلة “بيوركسيف” الطبية، دليلاً على أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الخلايا الدماغية العصبية بشكل مباشر ويتلفها. وعلى الرغم من ارتباط فيروس كورونا بأشكال مختلفة من تلف الدماغ، ابتداء من الالتهابات القاتلة وانتهاء بأمراض الدماغ المعروفة باعتلال الدماغ، إلا أنه لم يكن هناك دليل يذكر على أن الفيروس نفسه يغزو أنسجة المخ حتى الآن. وقال كبير الباحثين أكيكو أيواساكي، عالم المناعة في جامعة ييل: ” نبحث بنشاط في المزيد من أنسجة المرضى، حتى نتمكن من معرفة مدى تكرار حدوث الالتهابات في الدماغ، إضافة إلى التعرف على الأعراض المرتبطة بالعدوى في أي منطقة من الدماغ” وعلى الرغم من النتائج، لا يزال يتعين على العلماء اكتشاف كيفية دخول الفيروس إلى الدماغ في المقام الأول، وما إذا كان من الممكن إبعاده عن الدماغ.

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