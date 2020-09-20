"اقتربت من القنبلة النووية".. عقوبات أميركية جديدة على إيران

نقلت وكالة "رويترز"، الأحد، عن مسؤول أميركي قوله، إن واشنطن "تعتقد أن إيران ربما تملك موادا انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام"، مشيرا إلى أن عقوبات أميركية جديدة ستفرض في هذا الشأن، الاثنين.

ونوه المسؤول إلى أن إيران وكوريا الشمالية "استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى". وقال المسؤول الأميركي، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات، الاثنين، على أكثر من 24 شخصا وكيانا، شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية. وتابع: "(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا يوم الاثنين، يسمح لأميركا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران".

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