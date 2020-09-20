فيديو : للأسبوع السادس .. متظاهرو بيلاروسيا يطالبون برحيل لوكاشينكو

تظاهر عشرات الآلاف فى مينسك عاصمة بيلاروسيا، اليوم الأحد مرددين هتاف "ارحل" فى سادس عطلة نهاية أسبوع على التوالى تشهد احتجاجات تطالب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالتنحى، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الشرطة قولها، إن عشرة أشخاص على الأقل اعتقلوا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية، عناصر من قوات الأمن يضعون الخوذات أو الأقنعة ويجرون المحتجين فى الشوارع.

وعمت الاضطرابات البلد الواقع بشرق أوروبا، فى أعقاب انتخابات رئاسية جرت الشهر الماضى ويقول لوكاشينكو إنه حقق فوزا ساحقا فيها لكن المعارضة تقول إن الانتخابات مزورة.

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وتعهد الاتحاد الأوروبى قبل أسابيع بفرض عقوبات على مينسك؛ بسبب مزاعم تزوير الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان لكن من المرجح أن يفوت التكتل موعدا نهائيا يوم الاثنين لاتخاذ إجراء.

وبالتزامن مع الاحتجاجات، سرب متسللون إلكترونيون البيانات الشخصية لألف ضابط شرطة ردا على حملة القمع التى تضمنت احتجاز الآلاف، وشكوى الكثيرين من تعرضهم للضرب والتعذيب فى السجن.

وجاء فى بيان نشرته قناة نيكستا لايف الإخبارية المعارضة على تطبيق تليجرام للتراسل "سنواصل نشر البيانات على نطاق واسع كلما استمرت الاعتقالات".

وقالت الحكومة إنها ألقت القبض على 390 امرأة بتهمة المشاركة فى احتجاج يوم السبت لكن تم الإفراج عن معظمهن.