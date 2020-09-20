مكتب التحقيقات الفيدرالى يحدد مصدر طرد سام تم إرساله إلى ترامب

ذكرت الشرطة الكندية أن الطرد المحتوى على مادة سامة الذى جرى إرساله إلى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد يكون مصدره كندا، حسب المعلومات الأولية لمكتب التحقيقات الفدرالى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





ونقلت قناة "CBC News" الكندية عن المتحدث الرسمى باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية، دان برايان، اليوم الأحد، أنها "تلقت طلب مساعدة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالى (FBI) بشأن رسالة مشبوهة تم توجيهها إلى البيت الأبيض".

وأضاف برايان أن "المعلومات الأولية التى تم الحصول عليها فى إطار التحقيق ترجح أن الرسالة مصدرها كندا"، لافتا إلى أنه لا يمكنه ذكر مزيد من التفاصيل حاليا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية عدة، أمس السبت، باعتراض أجهزة الأمن، فى وقت سابق من الأسبوع، رسالة جرى بعثها إلى البيت الأبيض بهدف إيصالها إلى ترامب.

وتم اعتراض الرسالة فى مؤسسة حكومية معنية بفحص البريد الموجه إلى البيت الأبيض، وأكد مسؤولون مطلعون أن الطرد كان يحتوى على مادة الريسين شديدة السمية، وتم اثبات ذلك باختبارين.