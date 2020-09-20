بريطانيا : غرامة 10 آلاف جنيه على من يرفض الالتزام بالعزل المنزلى

وقالت هيئة "بى بى سى" اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن القانون الجديد يفرض على الأشخاص عزل أنفسهم إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، أو كانوا مخالطين لمصابين، وذلك اعتبارا من 28 سبتمبر الحالى.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا دفع مبلغ 500 جنيه إسترلينى لمرة واحدة لذوى الدخل المنخفض الذين يبقون قيد العزل المنزلى، كما سيتم فرض عقوبة على أصحاب العمل الذين يعاقبون أولئك الذين يُطلب منهم عزل أنفسهم.
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