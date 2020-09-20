العراق: لا خسائر فى إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد

أعلن الأمن العراقي، اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط مطار بغداد الدولي لم يسفر عن خسائر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هجومًا بصاروخ كاتيوشا استهدف محيط مطار بغداد الدولي.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه.

يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأمريكية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأمريكيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير الماضي.