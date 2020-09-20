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الرئيس الأمريكي يفرض عقوبات على 24 شخص وكيان لتقديم أسلحة لإيران

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يفرض عقوبات على 24 شخص وكيان لتقديم أسلحة لإيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار أمرًا تنفيذيًا غدًا يسمح بفرض عقوبات على من يسلح إيران.

 

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وذكر مسؤول أميركي، في تصريح، أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

 

وكشف، أن إيران ربما تملك موادا انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

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