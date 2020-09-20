ميسي ورونالدو يكشفان "أصعب خصوم" واجهوهما

وككل المهاجمين، خاض ميسي ورونالدو معارك قوية مع أشرس المدافعين في الدوريات التي لعبا فيها، لكن بعض الأسماء طبعت مسيرتهما.

ونقل موقع "سبورت بايبل" عن ميسي قوله إن المدافع الشاب بابلو مافيو كان أقوى مدافع واجهه، متجاهلا بذلك لاعبين وازنين، مثل سيرجيو راموس ودييغو غودين.

وذكر ميسي "في الحقيقة، لم يحدث لي أن انزعجت من مدافع معين، لكن مافيو كان غريبا بعض الشيء.. إنه يفرض دفاعا شديدا وشرسا".

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أما رونالدو، الذي خاض تجارب متنوعة في كل من الدوري الإنجليزي ثم الإسباني فالإيطالي، فكشف أن أقوى اسم واجهه هو مدافع آرسنال وتشلسي السابق أشلي كول.

وقال "خلال السنوات الماضية، خضت معارك رائعة مع أشلي كول.. إنه لاعب لا يمنحك ثانية واحدة للتنفس".

وأضاف "لقد كان لاعبا عنيدا عندما كان في فترة تألقه.. لاعب سريع وصعب في طريقة تدخله. كنت أعلم مسبقا أنها لن تكون أبدا مباراة سهلة".