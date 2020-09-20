القبض على منشق حاول العبور إلى كوريا الشمالية



قالت شرطة كوريا الجنوبية اليوم الأحد إنها احتجزت منشقا كوريا شماليا، بسبب محاولته العبور إلى كوريا الشمالية عبر وحدة عسكرية في بلدة حدودية شرقية.

وتم القبض على الرجل، وهو في الثلاثين من عمره، أثناء دخوله وحدة عسكرية في بلدة "تشول وون" في إقليم "كانغ وون"، قرابة الساعة التاسعة صباح الخميس الماضي، في محاولة للعبور إلى الشمال.

ووجد بحوزته أربعة هواتف محمولة وآلة قطع عندما تم القبض عليه.

وقالت الشرطة إن الرجل انشق إلى الجنوب في عام 2018 وأقام في سيئول، لكنها لم تقدم تفاصيل أكثر عن هويته.

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ويجري التحقيق لتحديد لماذا وكيف كان يحاول العودة إلى الشمال. ويعد دخول الشمال دون موافقة الدولة مخالفا لقانون الأمن القومي.

وقد أثار المنشقون العائدون إلى كوريا الشمالية اهتمام وسائل الإعلام، بعد أن زعمت بيونغ يانغ مؤخرا أن منشقا يشتبه في إصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد عبر الحدود بين الكوريتين وعاد إلى مسقط رأسه.

وقالت وزارة الوحدة التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، في وقت سابق إن ما مجموعه 11 منشقا كوريا شماليا عادوا إلى وطنهم، على مدى السنوات الخمس الماضية.