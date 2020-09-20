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الداخلية الفلسطينية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية

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أصدرت  وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني قرارا بتخفيف الإجراءات الميدانية لحظر التجوال عن مناطق جباليا البلد والنزلة، ومشروع بيت لاهيا، وحي عباد الرحمن بمحافظة شمال غزة، وحي الشيخ رضوان بمحافظة غزة.

كما اكدت  وزارة الداخلية علي لسان المتحدث بأسم الوزارة إياد البزم على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق حيث منع التحرك في جميع المحافظات بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحًا.

وأشارت الوزارة الي استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.

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كما شددت الوزارة علي ضرورة تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

كما حظرت الوزارة خروج الأطفال وكبار السن؛ حفاظًا على سلامتهم بجانب  استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات واستمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.

كما دعت  الوزارة الأجهزة المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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