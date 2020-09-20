أسرع تمويل فوري بهامش ربح 0% من البنك الأهلي التجاري للسعودي والمقيم

أسرع تمويل فوري بهامش ربح 0% من البنك الأهلي التجاري للسعوديين والمقيمين؛ حيث دائماً ما يبحث المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن تمويل شخصي يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والمادية، فالتمويل الذي يقوم بتقديمه البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية تمويل بدون رسوم بهامش ربح 0% لمدة 6 شهور أو لمدة عاماً كاملاً ويتناسب مع فئة كبيرة من الفئات السعودية، كما أن أهم ما يميز البنك الأهلي التجاري أنه من البنوك الإسلامية بالمملكة والتابعة لأحكام الدين الإسلامي وخاضع لتعاليم الدين الحنيف.

البنك الأهلي التجاري بالمملكة السعودية والتابع لمؤسسة ساما يقدم تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل بفترة سداد مرنة ومريحة لعملاء البنك وبموافقة سريعة، حيث تتم الموافقة فورياً بعد توافق الأحكام والشروط التي قام بتحديدها إدارة البنك الأهلي التجاري بعكس كثير من البنوك السعودية.

أهم ما يميز البنك الأهلي التجاري أنه يصرف التمويل الشخصي وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي وخاضع للشريعة الإسلامية وغير مخالفاً لها.

تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل بهامش ربح 0% لمدة ستة أشهر أو عاماً كاملاً.

يوفر البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية السيولة النقدية بطلب التمويل الشخصي.

يبدأ التمويل الشخصي بمبلغ نقدي 5.000 ريال سعودي حتي يصل الي 1.500.000 ريال سعودي .

تتم الموافقة فورياً بعد طلب التمويل الشخصي للبنك الأهلي التجاري ولكن مع توافق الأحكام والشروط وتقديم كافة المستندات المطلوبة.

لا يقتصر تقديم خدمات البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية لحاملي الجنسية السعودية فقط، بل يتم تقديم تلك الخدمات الي الوافدين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية أيضاً والاستفادة من كافة خدمات والعروض التي يقدمها البنك الأهلي.

يحصل المقترض علي تأمين تكافلي وإعفاء أسرته من تسديد المتبقي من المبلغ التمويلي في حالة العجز الشديد والدائم أو الوفاة لقدر الله تعالي حدوث ذلك.

لابد أن يكون المتقدم للحصول علي تمويل البنك الأهلي التجاري موظف أو يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ومعتمد من البنك الأهلي التجاري في المملكة.

أن لا يقل سن المتقدم السعودي لطلب التمويل الشخصي عن 18 عاماً وأن لا يزيد سن المتقدم عن 60 عاماً.

أن لا يقل سن المتقدم من الجنسيات الأخري لطلب التمويل الشخصي عن 22 عاماً وأن لا يزيد سن المتقدم عن 60 عاماً.

أن لا يقل الراتب الشهري عن 3.000 ريال سعودي للمواطن السعودي و4.000 ريال لغير السعودي والجنسيات الأخري من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل خدمة العمل عن شهر كامل للمواطن السعودي في القطاع الحكومي وثلاثة أشهر للمواطن السعودي بالشركات الكبرى وأيضاً لغير السعودي الراغب في الحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري من الجنسيات الأخرى في القطاع الحكومي والشركات الكبرى.

التقديم الكترونياً لطلب التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية.

قم بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي التجاري. اختر طلب التمويل. قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة وحفظ ثم قم بإرسال الطلب. تتم الموافقة بعد توافق كافة الشروط والأحكام المطلوبة لدى البنك الأهلي.

مزايا التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاريشروط الحصول علي تمويل البنك الأهلي التجاري