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تعرف علي يوم تنظيف المعدة 

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Abdelfattah Eltayb 0 تبليغ

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المعدة هي المنطقة التي يتم تعامل الجسم مع الطعام بها و يتم فرز افرازات و يجب كل شهر القيام بتنظيفها حتى لا يحدث أي وجع أو ألم شديد فيها و لزياده معدل حرق الدهون بالجسم. و تكون المعدة مرتاحه و في البداية تكون بتناول كوب من الماء بإضافة ملعقة من العسل الأبيض اليه ويتم منع أي كافين لتناوله خلال اليوم مثل الشاي والقهوة .

و في يوم التنظيف لا نتناول إلا الزبادي و الخضروات و فواكه طازجة بأي كمية تريدها ويمنع تناول الخضروات التي تم طبخها و من الفاكهه المانجو و الموز و التين و العنب و التمر .

وكلما كان الأكل أكثر كلما زاد نسبة فقدان الوزن في اليوم ع الاقل كيلو من الوزن .

و نتناول كوب الزبادي بالليمون في الصباح و المساء قبل النوم .

و في البداية يكون الأمر من خلال الراحة الكافية في النوم.

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و شرب الماء على مدار اليوم و قبل تناول الطعام على الأقل بنصف ساعة لأنه يزيد من الإحساس بالشبع .

و كذلك يجب شرب المشروبات الدافئة الخضراء مثل النعناع و الينسون و الشاي الاخضر و الإبتعاد عن السكريات و المشروبات الغازية التي تزيد من تعب المعدة و الحرقان الشديد بها

ممارسة الرياضة في هذا اليوم شئ مهم جدا و يفضل نط الحبل أو الجري السريع أو المشي لمدة نصف ساعة ع الأقل .

 

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