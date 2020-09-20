أمريكا تسجّل 42561 إصابة مؤكدة و 655 حالة وفاة بفيروس كورونا

ووفقاً للإحصائيات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 6748935 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198754 حالة وفاة.

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