بيان عاجل من وزارة الموارد المائية السودانية بشأن مياة النيل

أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، توالي انخفاض مناسيب النيل، مشيرة إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد الاثنين، سيكون في حدود 510 ملايين متر مكعب، فيما يأتي وارد العطبراوي في حدود 135 مليون متر مكعب.

وسجلت محطة مدني اليوم الأحد، بحسب بيان للوزارة، 19.30 متر ويتوقع أن تنخفض غدا إلى المنسوب 19.23 متر.

وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.42 متر ويتوقع ان تنخفض غدا إلى 18.35 متر، فيما سجلت محطة الخرطوم اليوم 17.26 متر ويتوقع أن تنخفض غدا إلى منسوب 17.18 مترا.

كما سجلت محطة شندي اليوم 18.30 متر ويتوقع أن تنخفض غدا إلى منسوب 18.26 مترا، ومحطة عطبرة 15.59 متر، ترتفع غدا إلى 15.61 متر،بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.00 مترا ترتفع غدا إلى منسوب 15.02 متر.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم مع تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان