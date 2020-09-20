تطورات جديدة بشأن الدول المحظور دخول رعاياها للأراضي الكويتية

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية، عن إنشاء منصة إلكترونية تتلقى طلبات الجهات الحكومية المختلفة للعمالة الوافدة من الدول الـ 34 المحظورة التي ترغب في عودتهم إلى البلاد.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن الهدف من إنشاء المنصة تنفيذ الخطط اللازمة لعودة من يسمح لهم من الوافدين العالقين بالخارج من مختلف مواد قانون الإقامة مع مراعاة توجيهات التركيبة السكانية والتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وذكرت الصحيفة أن المقترح يتضمن السماح للوافدين المحظورين في الخارج بالتسجيل على المنصة، لافتة إلي أن بعض الوزارات أنجزت إعداد أسماء وأعداد الوافدين المحظورين في بعض التخصصات والمهن.

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وأفادت الصحيفة بأن وزارتي التربية والصحة من بين الوزارات التي تطالب باستثناء كوادرها بالعودة ووضعت القوائم واقترحت توقيت العودة، لافتة إلي أن هناك دراسة مقترحة لتخصيص الفنادق لتنفيذ الحجر الصحي الذي قد يخفض ليصبح 7 أيام لحاملي شهادة PCR سلبية في حالة موافقة السلطات الصحية.

وذكرت الصحيفة، أن هناك حلولا مطروحة وقابلة للتطبيق بشأن استئناف جزئي مباشر لحركة الطيران بين البلاد وبعض الدول المحظورة لإعادة الفئات المطلوبة.

أما بالنسبة للمحظورين الذين انتهت إقاماتهم، فقد طرحت بعض الجهات الحكومية اقتراحات منها إصدار كارت زيارة للمنتهية إقاماتهم لترتيب أوضاعهم سواء بالعودة إلى العمل أو الحصول على مستحقاتهم وإنهاء متعلقاتهم في البلاد من قروض وإيجارات وخلافه، وحتى لا يكون لمنع دخولهم مجددا وهم الذين خدموا البلاد سنوات تأثير نفسي سلبي على زملائهم المستمرين في العمل.