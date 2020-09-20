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بايدن يهاجم ترامب بسبب اختيار امرأة مستشارا للمحكمة العليا

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ناشد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بعدم السماح للرئيس الحالي ترامب بـ ما اسماه بـ "التشويش" من خلال "اثارة امر اختيار رئيس المحكمة العليا" - وقال إنه إذا فاز هو نفسه في نوفمبر، فيجب أن يكون هو من يقوم بالاختيار.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في فيلادلفيا اليوم الأحد، إن شعب هذه الأمة يختار مستقبله في الوقت الحالي عندما يصوت.

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وأضاف بايدن: "إن التشويش على هذا الترشيح من خلال مجلس الشيوخ هو مجرد تمرين على القوة السياسية الخام، ولا أعتقد أن شعب هذه الأمة سوف يدعمها".

وبعد أن بشر ترامب بالقاضية الراحلة روث بادر جينسبيرغ ، قال بايدن إن الشعب الأمريكي لن يدعم ما قال إنه "إساءة استخدام للسلطة".

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وأضاف بايدن: "لقد أوضح الرئيس ترامب بالفعل أن الأمر يتعلق بالقوة والسلطة الخالصة والبسيطة".

وتابع: "حتى لو أراد الرئيس ترامب طرح اسم الآن، فلا ينبغي لمجلس الشيوخ أن يتصرف إلا بعد أن يختار الشعب الأمريكي رئيسه المقبل، والكونغرس المقبل، ومجلس الشيوخ المقبل".

وقال بايدن إنه في حالة فوز ترامب ينبغي على مجلس الشيوخ أن يتحرك في اختياره ويوازن بين الترشيح الذي يختاره بشكل عادل.

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