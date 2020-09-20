إعلامية كويتية تحذر من جماعة إرهابية أشد خطورة من تنظيم داعش

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الباحثة في الشؤون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية من ظهور تنظيم إرهابي جديد أشد خطورة من داعش تحت اسم ( سرايا قاسم سليماني).
وأوضحت" الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن أمريكا هى من دبرت قتل قاسم سليماني وباعتراف من الرئيس الأمريكي، وإيران تسعى لضرب أمن وإستقرار المنطقة العربية، لافتة إلى أن الأعمال الإرهابية التى تم التصدى لها بمملكة البحرين وضبط عناصر إرهابية تبين أنها عناصر تابعة لحزب الله الإيراني الذى كان يخطط لسلسة من التفجيرات بشوارع المملكة قبيل استقبال وفد أجنبي.
ولفتت إلى أن العناصر الإرهابية التى رصدتها السلطات الأمنية البحرينية تبين أنها تابعة لسرايا الأشتر وهي ذراع عسكرية تابع لتيار الوفاء الموالي لإيران، مشيدة بجهود المملكة فى التصدى للإرهاب والفكر المتطرف
وأشارت الرشيد، إلى أن أمريكا ستعلن عودة كل العقوبات الدولية على إيران خلال الفترة المقبلة.
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