زلزال بقوة 5.1 ريختير يضرب تركيا

أعلن مرصد كانديلي ومعهد أبحاث الزلازل في تركيا اليوم الأحد، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة في "بور" بمقاطعة "نيجده" التركية جنوب العاصمة أنقرة.

وأضافت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" أن الزلزال وقع على عمق 6.97 كيلومترات.

ووفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فقد ضرب الهزة 41 كيلومترًا جنوب أكساراي وشعرت بها المناطق المجاورة، بما في ذلك أكساراي نفسها ، وقيصري ، وقونيا ، وأضنة.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أشياء ترتجف في المنزل بسبب زلزال الأحد.