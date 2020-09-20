اجتماع حاسم.. موقع أمريكي يكشف مطالب السودان مقابل التطبيع مع إسرائيل

كشفت مصادر سودانية عن انعقاد لقاءات حاسمة بين مسؤولين امريكيين وإماراتيين وسودانيين غدا " الاثنين "، بغرض التوصل لاتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر قولها إن حكومة السودان طلبت أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والدعم المباشر للموازنة للتعامل مع الأزمة اقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة، في مقابل الموافقة على التطبيع مع إسرائيل.

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وبحسب المصادر، طالب السودان أيضا بالتزام الإمارات والولايات المتحدة بتقديم مساعدات اقتصادية للخرطوم على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، مقابل الانضمام للاتفاق الإسرائيلي.

وعن المساعدات المطلوبة، تسعى الخرطوم للحصول على مساعدات بنحو 1.2 مليار دولار، بالإضافة الى 2 مليار دولار، في شكل منح أو قرض لمدة 25 عاما للحكومة، علاوة على ذلك، تشترط الحكومة إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب قبل اتمام الصفقة.

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وبحسب التقرير، فإنه إذا تم تلبية هذه المطالب خلال اجتماع يعقد في أبو ظبي، قد يستغرق إعلان اتفاق تطبيع السودان مع إسرائيل أياما معدودة.

يشار إلى أن الحديث عن التطبيع بين السودان وإسرائيل مستمر منذ أشهر، بعد لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان برئيس الورزاء الإسرائيليي بنيامين نتنياهو ، وبدء محادثات بين البلدين في هذا الشأن.

ويزور رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دولة الإمارات، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض.

ومن المقرر أن يجري البرهان خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية بشأن القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.