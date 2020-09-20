الداخلية السودانية تعلن استشهاد 5 من عناصرها

كشفت وزارة الداخلية السودانية اليوم الأحد، عن استشهاد 5 من منسوبي قوات الشرطة، أثناء تعقبهم مهربين في صحراء غرب الدبة بالولاية الشمالية.
ونعى وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة ونائب المدير العام- المفتش العام وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة شهداء الواجب والوطن.
وافاد بيان النعي أن الشهداء هم الملازم أول شرطة أحمد عمر سلاطين، والمساعد شرطة سيف الدين سليمان، والرقيب شرطة عمر جبارة البشير.
وأوضح البيان أن من ضمن الشهداء كلا الوكيل عريف شرطة علي حسين علي عيسى والجندي شرطة عبد الله محمود الزين.
فيما لم يذكر البيان تفاصيل أخرى حول العملية التي أدت إلى استشهاد الشرطيين الخمسة.
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