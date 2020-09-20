أمريكا ترفض سحب الأسلحة النووية من أوروبا

قال مارشال بيلينجسلي، الموفد الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح، إن بلاده مستعدة للتباحث مع روسيا، في كل شيء باستثناء "سحب الأسلحة النووية من أوروبا".
وأضاف بيلينجسلي، في حديث مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية: الولايات المتحدة مستعدة، للتحدث مع روسيا بشأن ضمانات الردع النووي، وهي تنظر بجدية إلى موقف الجانب الروسي، لكن الولايات المتحدة لن تزيل الأسلحة النووية من أي من مواقع لتخزينها".
وأشار المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى أنه بدوره لا يطلب مثل هذه الوعود من روسيا.
يشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة، ناقشتا تمديد معاهدة ستارت في شهر يونيو في فيينا.
وخلال المشاورات، ناقش الجانبان، من بين أمور أخرى، الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في سياق إنهاء معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، بعد انسحاب الولايات المتحدة منها.
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